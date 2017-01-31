Lynchburg-Clay H.S. Honor Roll

The Lynchburg-Clay High School Honor Roll for the second grading period of the 2016-17 is listed below:
All A’s
Freshmen
BALON, OLIVIA
BARRETT, MASON
BAUER, LEAH
BENNINGTON, NICHOLAS
BINGAMAN, JEREMY
BINKLEY, LOGAN
BRINKMAN, ISABELLE
CARPENTER, FAITH
FITTRO, ZOE
GRENNELL, REBEKKAH (BEKKAH)
KNOPE, JENNIFER (JENNY)
KNOPE, MEGAN
LAYMON, BROOKLYNN
LUNSFORD, KAYLEE
MUGNAINI, ADAM (ADAM)
OTEY, CHRISTOPHER (CHRIS)
QVICK, FAITHE
STEWART, JOSEPH (JOEY)
TIPTON, MIKAELA
WAITS, HAILEE
WILLIAMS, KARA
YATES, KADEN
Sophomores
ARNETT, KELSEY
BARGO, KABLE
BOHL, DANIEL
COCHRAN, KALI
COCHRAN, SAVANNAH
DEARWESTER, JASMINE
ELLIS, HUNTER
KIRK, CATHERINE (KATIE)
MCCAMMON, MIA
MORRIS, SYDNEY
QUICKEL, ISABELLA
SCOTT, PEYTON
STROOP, ALLIE
Juniors
BINGAMAN, CARLY
BITZER, JILLIAN
BLANKENSHIP, ABIGAIL
BROWNSBERGER, GRACE
COLDIRON, KIERSTIN
CREED, MAKAYLA
ELAM, CAILEE
HILT, AUSTIN
HOLLINGSWORTH, ELI
LAY, HAYLEE
MAGIE, JACOB
MCCONNAUGHEY, TIA
MCLAUGHLIN, ANGELA
WALKER, NOBLE
WINKELMAN, EMILY
Seniors
BALON, AUSTIN
CLIFT, CHEYENNE
ERNST, BRITTANY
LANG, KATILYN
MCCONNAUGHEY, HAYLEY
MERRY, ROBERT (BOBBY)
PIERSON, SAMANTHA
WAITS, ALEXIS (LEXI)
High Honor Roll
Freshmen
BARBER, ALEXANDER
BITZER, RICHARD
BLANKENSHIP, SAVANNAH
BOONE, MEGHAN (LEXI)
CARPER, TYSON
COLE, CASEY
COLLINS, NATALIE
DEBOARD, AMBER
DUNCAN, HAYLEY
FENNER, JONAH
HARPER, LEIGHTON (LEIGHTON)
HOWARD, ALLYSSA
KIRBY, OWEN
KLICKNER, BRIANNE
KNIGHT, AALIYAH
LAWHORN, MIRANDA
LEWIS, AMY (AMY)
RICH, AVALON
SELLMAN, MORGHAN
SEXTON, HEATHER
SMITH, SERENA
STRAUB, ALLYSSA
STROOP, GAVIN
THOMAS, ALAINA
THOMPSON, LANIE
WEST, TRISTON
WILLIAMS, AUTUMN
WILLS, JAMES (JORDAN)
WILSON, CARLY
Sophomores
BAKER, BAILEY
BROWNSBERGER, ABBY
CLARK, ELIZABETH
FLORENCE, JADEN (NICKY)
HART, DESTINY
MCCONNAUGHEY, ETHAN
MERRY, AUDREY
MITCHELL, LINDSEY
PARKS, MORGAN
PIERSON, DAMIN
PITZER, DREW
SEITZ, ERIN
SMITH, BRITTNEY
STEVENS, SAVANNA
ZAREMBA, ELIZABETH
Juniors
COLEMAN, DYLAN
CREMER, CORA
CROY, BLAKE
DAVIDSON, ZACHARY
FENNER, NOAH
GRIFFITH, TYLAR
HENDERSON, KATELYN (KATIE)
MANN, JEFFREY
MCLAUGHLIN, ERIC
PINKERTON, EMILY
YOUNG, ERIC
Seniors
BEDARD, ABIGAIL (ABBY)
BROWN, LUCAS (LUKE)
CHISMAN, SHELBY
JONES, ISAIAH
MARSHALL, SHELBY
MILLER, ZACHARY (ZACH)
PEGAN, MICHALIA
RAWLINS, HUNTER
REYNOLDS, ALEXIS (LEXI)
STEWART, COURTNEY
STEWART, REBECCA
STROOP, AUBREY (A.J.)
TOLLER, DANIEL
WALKER, QUINN
Honor Roll
Freshmen
CONNER, RAYMOND
HAMILTON, KURT
MARCELINO, THOMAS (BLAKE)
TATMAN, COALT
Sophomores
FISCUS, PHILLIP
FRENCH, CORTNEY
HART, CHELSEA
HOLLINGSWORTH, ETHAN
KIRBY, SAMANTHA (SAMMY)
MINTON, TYLER
NAYLOR, MICHAEL
RILEY, TAHLER
WHITAKER, AUTUMN
WOLFE, JOSHUA (JOSH)
Juniors
ANGLES, COLTEN
BALES, BENJAMIN (BEN)
LYNCH, ALEX
MARCELINO, TAIYLER
MUGNAINI, MADISON (MADISON)
MULLENIX, COREY
OVERBEE, ELI
SHULAR, MARIAH
SIMMONS, LOGAN
SMITH, QUINTIN
Seniors
CARTER, ZACHARY (ZAC)
FITTRO, MAKAYLA
LAMPKIN, BRIAN
LINDSEY, TREVOR
SHAPER, BROOKLYN
WILSON, KAYLA
Submitted by
Sharon Sibrel, Lynchburg-Clay High School secretary.